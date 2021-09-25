Можно ли делать педикюр осенью и зимой? Ответ на этот вопрос часто ищут многие украинские мужчин и женщин. Помочь Украинской в решении этой дилеммы решила дипломированный мастер маникюра и смарт педикюра с 13-летним стажем Анна Дикалу. Педикюр в холодное время года — "за" или "против"? По словам мастера, педикюр осенью и зимой нужно делать исключительно для ухода и здоровья ног и ногтей. "В холодное время мы носим закрытую обувь на ногах могут образовываться мозоли и натоптыши. При постоянном ношении теплой обуви ноги часто испытывают дискомфорт (потеют, не дышат), нужно проводить процедуры по смягчению кожи и удаления отмерших клеток. Когда ороговевший слой кожи не снят, даже правильный уход не даст результата ", — говорит специалист на своей странице в Facebook. Чтобы этого избежать, процедуры по уходу необходимо делать в квалифицированных специалистов не реже, чем раз в два месяца. При этом эксперт не советует делать такие процедуры самостоятельно обращаться к мастерам-самоучек, которые "не смогут квалифицированно выбрать вид педикюра и порекомендовать правильный уход после педикюра". Зимний педикюр делается не для красоты, а для здоровья "Независимо от времени года, погоды или настроения, женщина должна быть всегда ухоженная. Личная гигиена и уход за собой должны быть на первом месте. Педикюр и маникюр может быть не только для красоты, а для того, чтобы ваши ноготки всегда оставались здоровыми и красивыми! ", — отмечает специалист. Напомним, ранее врач-подолог рассказала, почему педикюр летом перед поездкой на море лучше не делать.