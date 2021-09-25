Украинский боксер Александр Усик сегодня проведет поединок с британцем Энтони Джошуа. На кону титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO. РБК-Украина собрало информацию об историческом для украинского бокса вечер в Лондоне. Где пройдет поединок Поединок Усика и Джошуа станет главным событием боксерского вечера в Лондоне на стадионе футбольного клуба "Тоттенхэм Хотспур". В андеркарте выступят еще два украинца — Павел Мартынюк (выступает под флагом Польши) встретится с Даниэлем Лапиным, а Максим Продан защищать пояс в поединке против албанца Флориана Марк. Как посмотреть бой Усика и Джошуа Ни один украинский телеканал не покажет бой Усик — Джошуа. Поединок можно будет посмотреть на платформе MEGOGO, а также с помощью стриминг-сервиса DAZN. Ожидается, что боксеры выйдут на ринг не раньше 23:45 по киевскому времени. Согласно требованиям организаторов боя, просмотр боя Усик — Джошуа на MEGOGO без подписки будет стоить 49 гривен. При наличии подписки "Максимальная" или "Спорт" — 29 гривен. Что касается сервиса DAZN, то стоимость месячной подписки составит 55 гривен. В какой форме Усик и Джошуа подходят к бою Для Александра Усика нынешний бой будет лишь третьим в супертяжелом весе. Он дебютировал в октябре 2019, встретившись с американцем Чазз Уизерспун и отправив его в технический нокаут. После этого в октябре 2020 украинец на арене "Уэмбли" в Лондоне единогласным решением судей был лучше британца Дерека Чисору. Что касается чемпиона, то Джошуа в декабря 2020 года нокаутировал Пулев и защитил титул чемпиона мира. К этому в декабре 2019 в реванше вернул пояса, в июне того же года у него сенсационно отобрал мексиканец Энди Руис.