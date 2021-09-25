Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что его страна вместе с партнерами будет работать над запретом использования угля в мире. С таким заявлением он выступил на сессии Генеральной ассамблеи ООН. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Драги. "Мы намерены заключить глобальное соглашение, призванное как можно скорее свернуть использование угля и, согласно этой цели, заблокировать финансирование новых подобных проектов", — сказал итальянский премьер. Драги отметил, что Италия также работать над отказом от выделения субсидий на ископаемые источники энергии, но будет способствовать использованию возобновляемых источников. "Борьба с изменениями климата требую многостороннего привлечения и прагматического сотрудничества всех главных глобальных игроков — как богатых, так и развивающихся", — добавил он. Напомним, цены на уголь в Европе достигли рекордного за последние 13 лет значения.