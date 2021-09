На испанском острове Пальма усилилось извержения вулкана Кумбре-Вьеха. Из-за этого аэропорт Пальма решил прекратить работу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters. Эксперты говорят, что вулкан Кумбре-Вьеха перешел в новую взрывную фазу. "Измерение вулканического надзора, проведенные с начала извержения, зафиксировали высокую активность во второй половине дня пятницы", — заявили в экстренной службе.

WATCH: A volcano erupted on the Spanish Canary Island of La Palma, sending lava shooting into the air and streaming in rivers https://t.co/zHtAdfwC82 pic.twitter.com/0WCaUE2Xen — Reuters (@Reuters) September 25, 2021 В субботу, 25 сентября, оператор канарского аэропорта Пальма объявил, что аэропорт прекращает работу. "Аэропорт Пальма не работает из-за накопления золы. Работы по очистке начались, но ситуация может измениться в любым момент", — говорится в сообщении оператора. По данным местных властей, около 160 человек, которых накануне эвакуировали еще из трех городов, не смогут вернуться в свои дома. Всего было эвакуировано уже почти 6000 жителей острова. Напомним, испанские власти объявили остров Пальма зоной бедствия.