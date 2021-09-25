"Укрзализныця" внесла изменения в график и маршрута поездов через карстовый провал на железнодорожном участке Новоселица-Мамалыга. Ситуация на поврежденном участке остается сложной и, как говорят в УЗ, требует комплексного решения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ. Поезд №118 / 117 Чернигов-Черновцы с понедельника будет курсировать объездным путем — через Тернополь и Залещики. Поезд теперь не будет останавливаться на станциях Новоселица, Ларга, Каменец-Подольский и Дунаевцы. Рейс №118 / 117 не будет выходить из Черновцов 1 и 2 октября, а также 15 и 16 октября. Выезда из Чернигова не будет будет 2 и 3 октября, а также 15 и 16 октября. Из Черновцов можно будет выехать поездом №8 / 7 Черновцы-Киев. К нему с 27 сентября добавят больше вагонов. Из станций Ларга, Каменец-Подольский и Дунаевцы можно будет выехать рейсом №127 / 128 Ларга-Чернигов. На поезд пустят по ранее приобретенным билетам на рейс №118 / 117. Со станции Гречаны можно будет выехать как поездом №117 / 118, так и №127 / 128. Из Тернополя и Залещиков в Киев, Чернигов или Черновцов теперь можно будет добраться поездом №118 / 117, который будет курсировать по объездному маршруту. "УЗ уже привлекла специалистов из карстовых процессов, анализировать пригодность участка Новоселица-Мамалыга для дальнейшего движения и способы стабилизации земляного полотна", — заявили в компании.