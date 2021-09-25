Генпрокурор Ирина Венедиктова объяснила, почему дело о катастрофе самолета Ан-26 у Чугуева до сих пор не завершена. По ее словам, дело затягивается одним из фигурантов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генпрокурора к годовщине катастрофы. Как отметила Венедиктова, следствие предоставило сторонам дела доступ к материалам дела еще 5 мая и сейчас потерпевшие и их представители, а также четверо подозреваемых со своими защитниками уже ознакомились с ними. Еще один фигурант и его защитник на завершающем этапе ознакомления. "Вместе с тем, подозреваемый, который уже уволен с должности командующего Воздушных сил, ни разу до ГБР не явился и не знаком с материалами досудебного расследования", — заявила генпрокурор. По словам Венедиктова, адвокаты Сергея Дроздова "затягивают рассмотрение" ходатайство следователя об установлении срока для ознакомления с материалами, заявляя многочисленные ходатайства и отводы судьи. "Поэтому это ходатайство не рассмотрено уже на протяжении более полумесяца. 20 в сентября следственный судья оставил без удовлетворения жалобу защитника экс-командующего ВВС на сообщение о подозрении. Поэтому только из-за ненадлежащей процессуальное поведение подозреваемого обвинительный акт еще не направлен в суд", — добавила она. Напомним, генерал Дроздов подал в суд на президента. Он просит отменить указ о его увольнении с должности командующего ВВС Украины. Более о расследовании катастрофы в материале РБК-Украина "Смертельный конвейер". Что происходит с делом о крушении Ан-26 под Харьковом ».