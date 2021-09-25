Канадцы, обвиняемые китайскими властями в шпионаже, освобождены и направляются на родину. Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастина Трюдо. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW. Трюдо сообщил, что канадский бизнесмен Майкл Спейвор и бывший сотрудник посольства Канады в Пекине Майкл Ковриг, которые были задержаны в Китае в конце 2018 года и обвинены китайскими властями в шпионаже, освобождены и направляются домой. Самолет, на борту которого находятся Спейвор и Ковриги, уже покинул воздушное пространство Китая и прибудет в Канаду сегодня, 25 сентября. Незадолго до выступления Трюдо канадские СМИ сообщили, что финансовый директор китайской компании Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу также была отпущена на свободу и уже вылетела в Китай. Ее задержали в 2018 году в Ванкувере по подозрению в нарушении санкций США в отношении Ирана. Госсекретарь США Энтони Блинкен приветствовал освобождение канадцев. "Спейвор и Ковриги находились под стражей более двух с половиной года", — отметил Блинкен. Напомним, что директор компании Huawei Мэн Ваньчжоу вышла на свободу. Суд в Нью-Йорке позволил ей заключить соглашение с прокуратурой.