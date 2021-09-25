Известный хореограф и судья "Танцев со звездами" Влад Яма вместе с женой Лилианой и сыном Леоном отдыхает в Одессе. Семейство уже успело сходить на шоу дельфинов и даже поплавать с ними — за что тут же подверглись критике в сети. Не забывают они и о романтике — пока ребенка развлекали в детском клубе, его родители устроили себе романтический вечер в джакузи. Атмосферными кадрами счастливы Влад и Лилиана поделились на своих страницах в Instagram. Влюбленные позировали в наполненном хлопьями пены джакузи в нижнем белье и с бокалами шампанского в руках. За ними через огромное панорамное окно открывается невероятный вид на море. Снимки получились наполненными романтикой, страстью и любовью. Лилиана отметила, что делать сюрпризы друг другу необходимо, даже если вы уже давно женаты. "Почему мы вместе … удивлять друг друга даже спустя годы можно и нужно. Начнем с вечернего общего чаепития при свечах, рассказав друг другу как прошел день. Уехать в другой город или страну за приключениями, сообщив о поездке за час до выезда. Наслаждаемся в Одессе ", — поделилась жена хореографа. Яма же поделился, что их сыну очень весело в отели, дает возможность побыть вдвоем, а также в шутку заинтересовал фанатов — кто же тогда их фотографировал?

Влад Яма с женой Лилианой показали, как отдыхают в пенном джакузи (фото: instagram.com/vladyama_official) "Есть проблема. Уже третий день не можем забрать ребенка из Kids Club. Персонал — очень приветливый, еда — вкусная, СПА — замечательный, бассейнов — множество, а вот сена практически не видим. Хочу в таком номере невозможно было бы устроить себе "романтик". Но кто же фотографировал? " — подразнил подписчиков Влад. Пользователи сети засыпали пару растроганными комментариями и теплыми пожеланиями. Вы просто космически красивые. Влюблена в вашу пару суперский пара — совет Вам и любовь на долгие годы !!! Молодцы! Какая красота, вы такая красивая пара Какие Классные! Замечательная семья Очень красивая пара! Вы прекрасны, побольше таких романтических дней в вашу жизнь Это Повар 100% фоткала !!! Шикарный вид Как романтично Напомним, ранее Яма высказался о конфликте с Джамалой и номерах Melovinьа на "Танцах со звездами 2021".