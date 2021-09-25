На этой неделе на оккупированный Донбасс передали более 30 тонн гуманитарной помощи. Грузовики гуманитаркой жителям ОРДЛО отправил Международный комитет Красного Креста. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины. Три грузовика с гуманитаркой последовали через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое". Движение по коридору напротив этого КПВВ российские оккупанты разблокировали только в понедельник. "Жителям временно оккупированной территории Украины доставлены 37,2 тонны гигиенических наборов", — отметили пограничники. Напомним, до этого Швейцария отправила на оккупированный Донбасс более 2000 тонн гуманитарной помощи.