В Украине девушка попала в скандал, назвав временно оккупирован украинский Крым "русским" и раскритиковав льготы для АТОвцив. Видео, на котором блогера выразила свое мнение, опубликовали в Telegram-канале "Катарсис". Что известно о блогера Так, в TikTok блогера записана под ником khristina505. Страница женщины также в соцсети Facebook, где она тоже записана как Кристина, там она указала, что родом из Львова, а проживает в городе Николаев. Почему возник скандал На видео девушка возмущается, что ее знакомым для поездки на крымский полуостров нужны были документы, подтверждающие наличие там родственников. Также она неоднократно назвала Крым "Россией". Кроме того, пользователи в нее спросили, на что она ответила: "Чей Крым? Русский Крым, чей, чей. По документам. Вот и все, пишите, что хотите". На другом видео она рассказала, почему "не любит" АТОвцив. "Потому что они много о себе делают", — сказала украинка. На этом видео она говорила по-русски, хотя разговаривала на украинском. В частности, она возмутилась, что в маршрутках участники АТО показывают свои удостоверения и могут не платить за проезд. "И что? П ** дуй работай!" — сказала она и добавила, что "ненавидит" людей. Ранее мы сообщали, что в Харькове разгорелся языковой скандал. Также мы писали, что в Хмельницком патрульный отказался общаться на украинском языке.