Министерство обороны Литвы советует пользователям избавиться смартфонов китайской компании Xiaomi. Facebook представил новые устройства для видеозвонков, а Twitter позволил оставлять блогерам "чаевые" в биткойны. РБК-Украина собрало главные новости из мира технологий. Apple готовит новый MacBook Pro К концу 2021 Apple официально покажет еще два продукта. В частности, новое поколение беспроводных наушников AirPods и ноутбук MacBook Pro. Ожидается, что компания представит 14 и 16-дюймовые ноутбуки MacBook Pro с экранами mini-LED и процессорами Apple M1X. А к числу новинок следующего года, кроме iPhone и Apple Watch, войдут настольный компьютер Mac Pro, ноутбук MacBook Air, планшет iPad Pro, а также наушники AirPods Pro 2 с активным шумоподавлением. Литва советует избавиться смартфонов Xiaomi Министерство обороны Литвы рекомендовал пользователям избавиться смартфонов Xiaomi и вообще избегать покупки китайских гаджетов. В ведомстве пришли к выводу, что продукты Xiaomi имеют встроенную способность выявлять и подвергать цензуре определенные сроки, а также следить за владельцем. Согласно отчету Национального центра кибербезопасности Литвы, например, такие возможности ПО Xiaomi Mi 10T 5G отключены для региона Европейского союза, но могут быть включены удаленно в любое время. "Наша рекомендация — не покупать новые китайские телефоны и как можно быстрее избавиться уже приобретенных", — заявил заместитель министра обороны Литвы Маргирис Абукявичюс. Facebook представил дисплее Portal для видеозвонков Между тем Facebook выпускает два новых портативных дисплея Portal для видеозвонков. Это первое крупное обновление линейки, которая вышла еще в 2019 году. Новые устройства Portal Go и Portal Plus уже доступны для предварительного заказа в США по цене 199 и 349 долларов соответственно. В Portal Go экран диагональю 10 дюймов, в Portal Plus — 14 дюймов. Дисплее оснащены широкоугольной камерой, которая автоматически следит за человеком. Устройства Portal предназначены полностью для видеозвонков и поддерживают Messenger, WhatsApp, Zoom, Cisco Webex, BlueJeans и GoToMeeting. Ожидается, что в декабре Portal добавит поддержку Microsoft Teams. Twitter позволил давать любимым авторам чаевые в биткойны Сервис микроблогов Twitter сделал общедоступной функцию, которая позволяет отправлять блогерам "чаевые" в биткойны. При этом сама социальная сеть не взимает процент. Отправить деньги можно будет тем блогерам, которые подключили эту специальную функцию — в них в профиле будет отображаться соответствующий значок. Робопсив Spot устроили на завод и в страховую компанию Роботизированный пес компании Boston Dynamics приступил к патрулированию территории производственных цехов автомобильного гиганта Hyundai. Он помогает находить истоки и в целом следит за безопасностью на объекте. Кроме того, другую модель Spot включили в состав группы специалистов по урегулированию претензий американской страховой компании Farmers Insurance. Он будет специализироваться на оценке ущерба, нанесенного различными катастрофами — ураганами, лесными пожарами, землетрясениями, торнадо и т. Д. Аккумулятор с Супербыстрая зарядкой Компании Mahle Powertrain и Allotrope Energy разработали инновационный литий-углеродный аккумулятор, который можно заряжать за считанные минуты. Например, батарею для электроскутера можно зарядить всего за полторы минуты. Химический состав батарей сочетает в себе преимущества суперконденсаторов с традиционными литий-ионными батареями. Он высокопроизводительный анод аккумуляторного типа и катод, который отделен органическим электролитом. Как заявляют компании, в результате аккумулятор не страдает от эффектов термической деградации и стабилен при высоких температурах. Такая конструкция обеспечивает срок службы в 100 000 циклов перезарядки и более. Китай объявил транзакции с криптовалюта нелегальными Народный банк Китая признал все транзакции с криптовалюта нелегальными. Согласно его позиции, все криптовалюта должны быть запрещены на территории Китая. В заявлении говорится, что все криптовалюта, включая биткойн, не является фиатнимы валютами и не могут быть введены в обращение на рынке. А все транзакции, связанные с криптовалюта, в том числе услуги, предоставляемые оффшорными биржами местным резидентам, является нелегальной финансовой деятельностью. Facebook поможет искать пропавших детей в Украине Facebook запускает в Украине новый инструмент Amber Alert. Ожидается, что он может повысить шанс найти пропавших детей. Инструмент представляет собой оперативные сообщения, будут поступать пользователям о том, что в близком к ним местности пропал ребенок. AMBER Alert показывать в ленте фото пропавшего ребенка и информацию куда обращаться, если пользователь ее увидит.