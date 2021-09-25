В Мукачево врач инфекционного отделения больницы сказала "пойти на чердак" пациентке, которая просила перевести ее в палату без больных COVID-19. В частности, она объяснила, что не заражена коронавируса и подхватить его не хочет. Об этом пишет "Закарпатье Инфо". Почему врач нахамила пациентке Как рассказала женщина, в больницу она обратилась с лихорадкой. Во время лечения в медучреждении она узнала, что бабушка в ее палате имеет положительный результат ПЦР-теста. Поэтому она обратилась к врачу и пыталась добиться отселить ее оттуда. В ответ на это врач инфекционного отделения Мукачевской больнице сказала в таком случае "пойти на чердак". По словам пациентки, перед тем, как расселять по палатам у людей не берут тест на коронавирус, так что болезнь легко подхватить в больнице, даже если у человека другая инфекционная болезнь. Кроме того, она этого не хотела, ведь ее дома ждала маленький ребенок. Видео разговора сняла сама пациентка и распространила его в группе в Viber-группе "Наше Мукачево". Меры профилактики коронавируса: не посещать регионы, где наиболее часто встречается коронавирусная инфекция; носить средства индивидуальной защиты (маски) регулярно мыть руки; ограничить контакты на близком расстоянии; больше гулять на свежем воздухе в парках, скверах, вдали от людей; укреплять местный иммунитет (соблюдать температурный режим в помещении — 18-20 градусов, поддерживать необходимую влажность — от 40 до 60%); чаще проветривать жилое помещение; увлажнять слизистые оболочки верхних дыхательных путей солевыми растворами. Ранее мы сообщали, что в Украине сделали еще почти 160 000 прививок от коронавируса. Также мы писали, что украинцы могут испытать на себе лекарства против коронавируса.