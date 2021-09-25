Вновь Бюро экономической безопасности (БЭБ) начнет свою работу с анализа основных незаконных схем и их коррупционного прикрытия, и только потом будут визиты к бизнесу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора БЕБу Вадима Мельника в эфире "Украина 24". "Как работать Бюро экономической безопасности • Не по бизнесу начинаем расследование, а начинаем аналитическую работу с того" схематозу ", который дает бизнесу те схемы для уклонения от налогов. Выявление и преодоление" схематозу ", далее — коррупционное прикрытия, коррумпированные чиновники, они же прикрывают такие схемы … и только в третью очередь мы идем к бизнесу и говорим — вы в результате использования схемы уклонились, пожалуйста, оплатите налоги, либо самостоятельно, закон это позволяет, или путем налоговых проверок ", — рассказал Мельник. Напомним, в январе 2021 Верховная Рада приняла закон, предусматривающий создание в Украине принципиально нового правоохранительного органа — Бюро экономической безопасности (БЭБ). По замыслу авторов документа, орган должен стать единственным, который будет расследовать преступления, связанные с экономикой. Правительство создало БЭБ 12 мая как центральный орган исполнительной власти, деятельность которого координируется Кабмином. В августе директором БЭБ был назначен председатель Государственной фискальной службы Вадим Мельник. Старт деятельности БЭБ запланирован на 25 ноября. На следующий день после этого Государственная фискальная служба должна прекратить свое существование.