Часто, решая одну проблему, мы по незнанию углубляем ее или получаем новую. Так, пытаясь уменьшить жирность кожи, есть риск пересушить ее и привести в состояние обезвоживания, высыпаний, шелушения. Косметолог Ольга Петрунина на странице в Instagram подробно расписала схему ухода за жирной кожей и рассказала, какие компоненты должны быть составе косметических средств для этого типа, а какие следует избегать. Средства нужны для ухода за жирной кожей? Умивалка + тоник Дневной крем для лица Сыворотка Пилинг Очищающая маска Увлажняющая или любая другая маска (в зависимости от задач и проблем). Ни одно средство в одиночку не решит никакую проблему: жирный блеск, высыпания, чувствительность или другие.

Иллюстративное фото (www.pexels.com) Чтобы уход был максимально эффективным, он должен быть комплексным, а все средства должны дружить друг с другом по составу и подходить вам.Для ежедневного очищения нельзя использовать агрессивные компоненты бесконтрольно. Это жесткие ЮАР: SLS, SLES. Именно они способны пересушить шкиру.Якщо жесткие ЮАР в середине состава — ок! Если в начале — лучше такое средство не использовать совсем или использовать как глубокое очищение раз в тиждень.Тоник может содержать алкоголь. Но алкоголь бывает разным. Например, бензиловый спирт — это безопасный консервант, а этиловый спирт для кожи очень нежелателен. Он раздражает кожу, снижает защитные функции, повышает чувствительность, приводит к сухости.

Иллюстративное фото (instagram.com/olgkosmetolog) Важно понимать, что сам по себе один компонент ничего не решают. Компоненты должны работать вместе! Не только концентрация влияет на результат, время от соседства компонентов зависит гораздо больше. Напомним, что ранее косметолог Евгения Седина дала советы по уходу за лицом осенью.