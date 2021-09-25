Беспилотники Bayraktar TB2, которые Украина закупила у Турции, не припадают пылью на складах, а выполняют боевые задачи. Об этом рассказал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Залужного Радио Свобода. По его словам, турецкие беспилотники рассредоточены по аэродромам и выполняют различные задачи, в том числе и боевые. "На сегодня Байрактара (турецкие беспилотники Bayraktar TB2, — ред.), Находятся там, где должны быть и там, где им больше всего нужно быть. Поэтому на складах их нет, все они рассредоточены по аэродромам и выполняют задачи, в том числе боевые ", — сказал Залужный. Напомним, что Украина планирует закупить еще несколько беспилотников в Турции. Об этом рассказал командования ВСУ. Ранее сообщалось, что турецкие беспилотники испытали на деле. Появилось видео испытаний.