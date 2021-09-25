Деми Мур — одна из самых красивых голливудских актрис — в свои 58 по-прежнему, хорошо выглядит. Экс-супруга Брюса Уиллиса часто демонстрирует красоту фигуры и захватывает молодым внешним видом. Но иногда постится также снимки с юности, что приводит фолловеров в настоящий восторг. Новое фото Деми Мур — именно такое. Снимок был сделан на пике популярности Деми Мур, которая снялась во множестве фильмов. Актриса одета в цветастое платье с преувеличенными плечами и зеленых перчатках ему в тон. Ей сделали пышную прическу-начес в духе 90-х и яркий макияж с тенями вокруг глаз и яркими румянами на щеках. Деми выглядит очаровательно, и фанаты не могли промолчать: "Ты просто невероятная!", "Прекрасная, как всегда", "Я тебя обожаю", "Великолепная", "Ты, по-прежнему красивая!", "Вау, класс" — засыпали ее приятными словами.

Новое фото Деми Мур (фото: instagram.com/demimoore) Напомним, Деми Мур сейчас редко снимается, зато посвящает время себе и семье. Также в 2019 она выпустила свою книгу воспоминаний "Наизнанку" (англ. Inside Out). Там звезда рассказала правду о своих мужчин: рок-музыканта Фредди Мура, с которым была в браке с 1980 по 1985 годы; актера Брюса Уиллиса (1987-2000), а также Эштона Катчера (2005-2013). В книге открыла массу личных тайн. Звезда призналась, что была изнасилована в 15-летнем возрасте. Из других неизвестных фактов — она была беременна от Катчера, но потеряла ребенка на 6-м месяце. После свадьбы в 2005 году супруги искало способы лечения бесплодия, но Мур начала пить и злоупотреблять викодин, и в 2013 году последовало развод. Ранее Деми Мур захватила идеальной фигурой в откровенном бикини.