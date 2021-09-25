Покрова Пресвятой Богородицы отмечается ежегодно 14 октября. Дата этого праздника непреходящая и символизирует встречу осени и зимы. С этим днем связано много примет, запретов и традиций. Что за праздник Покрова Пресвятой Богородицы и о каких традициях нужно знать — читайте в материале ниже. Покровы не входит в число двунадесятых праздников, но считается у верующих важным днем. В основе этого праздника лежат события, которые произошли в Константинополе в начале десятого века. На Византию совершили набег варвары и жители города начали искать укрытия и спасения во Влахернском храме. Всю ночь они молились и произошло явление Пресвятой Богородицы. Она пришла по воздуху в окружении святых, в том числе с Иоанном Предтечей и апостолом Иоанном Богословом. После молитвы Богородица сняла с головы свой покров (омофор) и раскрыла его над людьми. Этот покров защитил весь город, а всех варваров размола при сильной бури. Традиции Покрова Пресвятой Богородицы До 14 октября люди пытаются закончить все работы на земле и в поле. Накануне праздника наводили порядок в домах и дворах, а в сам праздник — устраивали праздничные гуляния. этот день впервые растапливали печи для обогрева и пытались использовать дрова из яблони, поскольку считалось, что она принесет тепло на всю зиму. На Покров пекут блины и обхаживают ними домовых. По вечерам устраивают застолья и гулянья, а угощениями делятся с бедными и сиротами. С Покрова начинаются свадьбы. В этот день незамужние девушки шли обязательно в церковь и ставили свечу у иконы Богородицы, чтобы удачно выйти замуж. Что нельзя делать на Покрова Нельзя работать по дому, заниматься хозяйством, уборкой, стиркой. Желательно даже не готовить ничего сложного на кухне. Нельзя ругаться, употреблять бранные слова, употреблять алкоголь Нельзя одалживать деньги или просить в долг Нельзя в этот день отказывать сватам. Если девушка откажет сватам, то ей придется ждать потом еще три года. Нельзя стричься, мыться, обрезать волосы или ногти Нельзя отказывать в гостеприимстве. Считается, что чем богаче будет стол и теплее встреча для гостей, тем больше будет достатка в доме. А вот отказ гостям — год бед и невзгод будет обеспечен. Напомним, ранее мы писали о том, какие церковные праздники отмечать в октябре 2021 года. А также рассказывали о том, когда в Украине отмечают День учителя.