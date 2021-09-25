Президент Польши Дуда сделал заявление о скандальной шахты "Турув" на границе с Чехией. Дуда сказал, что Польша не должна выплачивать штрафные санкции, в страну наложил Суд ЕС. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио". По словам Дуди, решение о наложении штрафных санкций на Польшу было принято единолично, что, по его мнению, подрывает суть функционирования Суда Европейского союза. "Кто-то решил, что нужно прекратить добычу угля на шахте" Турув ", не понимая, что это — 7% всей польской энергетики. Эта шахта заряжает электростанцию, которая обеспечивает электроэнергией значительную часть нашей страны. И это проблема", — заявил польский президент. Дуда отметил, что остановка шахты "Турув" может привести к ограничению запасов электроэнергии в Польше. "Мы просто не в состоянии остановить эту добычу угля, поскольку это ограничит наши запасы электроэнергии. Возможно, это было сделано для того, чтобы мы покупали энергию в Германии", — добавил он. Напомним, европейский суд обязал Польшу выплачивать 500 000 евро за каждый день работы шахты "Турув". Однако в Варшаве заявили, что закрывать скандальную шахту не планируют.