Посол Канады в Украине Лариса Ґаладза заявила, что опасен "записывать категорию людей в закон", и канадское законодательство по этому поводу действует иначе. Об этом она сообщила во время молодежной встречи Киевского форума "Запад-Восток, Север-Юг" во Львове. / "У нас нет такого закона. У нас есть состав законов, которые говорят о лоббизме, о финансировании избирательных кампаний, о собственности стратегических индустрий, про всякие такие вещи. И этот состав вместе противодействует", — отметила она. Кроме того, она отметила, что записывать категорию людей в закон может быть очень опасным. "Нужно, чтобы закон всегда был направлен на действия или это хорошее действие, или плохая действие — не в людей. Я понимаю, что есть намерением этого закона, но у нас идет иначе", — резюмировала Галадза. Как известно, Рада 23 сентября приняла законопроект об олигархах. За принятие проекта закона проголосовало 279 депутат. Накануне представители Венецианской комиссии во время визита в Киев рекомендовали Украине воздержаться от голосования за проект до получения выводов комиссии. Вердикт Венецианской комиссии ожидается в середине декабря. Согласно заключению уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой, проект закона №5599 нарушает конституцию Украины и способствует появлению цензуры в СМИ.