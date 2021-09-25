Сегодня в Украине ожидается потепление в некоторых регионах. В то же время, в большинстве областей сохранится дождливая погода. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине В течение дня самые высокие показатели термометров будут в южных областях — там ожидается + 19-21 градус днем и + 9-11 ночью. В западных областях прогнозируют + 18-20 днем и + 7-9 ночью. В центре будет + 13-15 градусов днем и + 7-9 ночью. На востоке страны прогнозируют + 14-16 градусов в течение дня и + 7-9 ночью. В северных областях днем температура будет держаться на уровне + 12-14 градусов. Ночью опустится до + 8-10 градусов. Кроме того, почти все регионы накроют дожди. Непогода обойдет только Запорожскую, Херсонскую, Хмельницкую, Тернопольскую, Львовскую, Ивано-Франковске, Черновицкую и Закарпатскую области. Погода в Киеве В столице сегодня днем прогнозируют + 13-15 градусов. Ночью температура опустится до + 8-10 градусов. Кроме того, на территории Киева ожидаются дожди.