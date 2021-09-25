Вкусный и полезный напиток ― неотъемлемая составляющая рациона каждого, кто следит за своим здоровьем. Одни отличаются простотой приготовления,а другие ― многокомпонентностью, и все их можно приготовить в домашних условиях. Если вы «за» такие полезные напитки, тогда можете приготовить классический лимонад рецепт которого описан в блоге METRO, или, например, овощной из огурца и мяты. С него и начнем.

Овощной лимонад

Если основа традиционного напитка ― цитрусы, то в освежающей овощной интерпретации ― огурец и базилик. Такой лимонад получается не сладким, с оттеняющей кислинкой. Чтобы напиток получился максимально полезным и ароматным, придерживайтесь советам:

В первую очередь соедините половину порции огурца и базилик вместе с лимоном, а затем перетрите. Можно использовать ступку, качалку или блендер.

Массу переложите в кувшин, добавьте целые дольки второй части огурца и залейте холодной водой.

Влейте сахарный сироп (по вкусу), перемешайте и дайте полчаса настояться.

По желанию в лимонад можно добавить тархун, а лимон заменить на лайм. Подавайте с кубиками льда и веточкой базилика.

Ежевичный смузи с клюквой и малиной

Густой коктейль из ягоды, богатой на витамины, клетчатку и минералы ― не просто полезно, но вкусно и красиво. Для приготовления двух порций напитка, подготовьте в одинаковое количество пюре из ежевики, клюквы и малины. Взбейте ингредиенты блендером до однородной консистенции, добавьте немного воды или льда и опять перемешайте. Текстура готового ежевичного смузи нежная и воздушная, а цвет яркий, насыщенный. По желанию в рецепт можно добавить орехи (миндаль, грецкие), но в небольшом количестве, для насыщения вкуса.

Виноградно-клюквенный пунш

Если когда-то стеклянные кувшины с ярким напитком и кусочками фруктов были редкостью на столах, то сегодня пунш ― украшение и праздничного стола, и повседневного меню. По сути пунш ― сочетание воды, чая или сока с кусочками любых фруктов. Причем присутствовать в напитке должно не более 5 ингредиентов. Сахар или мед, а также пряности ― по желанию. Это значит, что каждый раз будет получаться напиток с другим вкусом и ароматом! В основном пунш подают холодным, но также его можно подогреть перед подачей.

Для приготовления безалкогольного виноградно-клюквенного пунша соедините в пропорции 1:1/2 сок винограда и клюквы. Разбавьте его охлажденной водой с сахаром (половина объема соков) и добавьте ягоды целиком. Дайте немного настояться и разлейте по бокалам.

Рецептура представленных напитков не строгая и предполагает замену одних ингредиентов на другие. Готовьте и создавайте свои уникальные рецепты!