В проливе Босфор в субботу, 25 сентября, произошли две аварии с участием российских сухогрузов. Они столкнулись с турецкими судами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на береговую охрану Турции. Сначала российский сухогруз "Волжский-40" на выходе из Босфора столкнулся с турецким рыболовецким судном. После этого российский сухогруз отбуксировали к месту якорной стоянки. После этого в том же Босфоре произошло столкновение российского сухогруза "Русич" и турецкого грузового судна Tahsin Imamoglu. "В результате столкновения погибших или пострадавших нет, ущерб нанесен только непосредственно судам. На место направлены буксиры береговой охраны", — заявила турецкая сторона.