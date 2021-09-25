Синоптики предупреждают, что завтра, 26 сентября, в ряде областей Украины возможны сильные порывы ветра. Там объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям. Где ожидается непогода Синоптики прогнозируют, что порывы ветра до 20 метров в секунду придут в восточные, Черниговскую, Сумскую, Полтавскую, Днепропетровскую, Запорожскую и Херсонскую области. Из-за непогоды синоптики объявили в этих регионах желтый (первый) уровень опасности.