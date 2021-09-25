Около девяти часов вечера 25 сентября 2020 обочину оживленной международной автомобильной трассы "Киев — Харьков" возле Чугуева озарил яркий вспышка света. Многочисленные пассажиры проезжающих мимо авто успели заметить, как самолет, взлетевший с военного аэродрома в Чугуеве, развернулся в воздухе, стал постепенно снижаться и, задев землю крылом, упал. Военно-транспортный борт Ан-26, потерпевшего катастрофу, весь вечер до этого исполнял тренировочные полеты с курсантами Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Это единственный "вуз" страны готовит летчиков для украинской армии. На борту упавшего самолета было 27 человек: 20 курсантов и 7 членов экипажа. Выжить удалось лишь одному — 20-летнему студенту второго курса Вячеславу Золочевском. Он получил от Владимира Зеленского медаль "За воинскую службу Украине", его погибшие товарищи удостоились такой же отличия от главы государства посмертно. День их смерти президент объявил всеукраинским трауром. Поиск виновных Первое время чиновники озвучивали широкий диапазон возможных причин трагедии — от теракта на борту до ошибки экипажа. Но уже первые данные расследования показали, что "корень проблемы" кроется в устаревшей технике украинских авиаторов, дефиците средств и халатности ответственных лиц. Сразу же после катастрофы Зеленский распорядился запретить эксплуатацию всех самолетов Ан-26 на время расследования. Именно эти борта широко используются в украинских силовых ведомствах, несмотря на "солидный" по авиационным меркам возраст. Жизнь им продолжают регулярными капремонтами. Старейшем отечественном АН-26 — 53 года, его "собрат", который потерпел катастрофу ", был на 10 лет моложе. Пойти на очередной капитальный ремонт по плану он должен уже летом следующего года. Для выяснения причин катастрофы под Харьковом было начато уголовное производство по Держбюро расследований, а кроме того, создана правительственная комиссия под руководством вице-премьера, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского. Эта комиссия сработала скорее официальное следствие и уже через месяц после катастрофы назвала установлены причины аварии. Вердикт экспертов гласил, что на самом деле в события должны все — техника, экипаж и руководители полетов. В катастрофе выжил только один курсант (фото: twitter.com/patriarchua) Так, оказалось, что на борту самолета Ан-26 во время последнего в тот вечер, пятого полета, произошла мелкая поломка — отказ системы ОРТ-24 ( "предельного регулирования температуры") левого двигателя, а экипаж не смог корректно отреагировать на эту ситуацию. Разная тяга в двигателях привела к сильному крену летательного аппарата, экипаж не смог правильно выйти на траекторию посадки и борт на большой скорости столкнулся с землей. Кроме того, комиссия установила, что в целях экономии времени и средств тренировочные полеты выполняли с нарушением норм. Например, через практику одновременного обучения штурманов и летчиков на борту находилось в два раза больше людей, чем положено. "Корень зла" был найден и в другой порочной для украинской авиации практике — конвейерных полетах. Этот элемент состоит в том, что самолет, выполнив круг облета, не садится на взлетно-посадочную полосу, а лишь имитирует посадку, прокатывается по полосе и снова взлетает на новый круг. Такую схему применяют чаще всего для экономии времени, топлива и увеличения интенсивности тренировок. Применялась она и 25 сентября 2020 года, когда сразу несколько групп курсантов на борту одного самолета по очереди отрабатывали заданные учебные элементы без полноценной посадки на аэродром. "Это трагическое событие, к сожалению, стала печальным уроком не только для Вооруженных сил, а для нашего государства. Это сигнал, что делается что-то не то. Я считаю, что мы фактически в течение 30 лет накапливали системную ошибку, которая в конечном счете привела к такой трагедии ", — так объяснял причины катастрофы вице-премьер Олег Уруский в интервью РБК-Украина. Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский (фото: Виталий Носач / РБК-Украина) По его словам, падение Ан-26 раскрыло проблемы с подготовкой специалистов, недостаточным финансированием армии и устареванием техники. Держбюро расследований завершило свою часть работы в деле Ан-26 в начале мая.

"Впервые в истории Украины следователи ГБР обеспечили полное и беспристрастное расследование обстоятельств авиакатастрофы. В ходе которого, в числе прочих, проведено более 150 различного рода экспертиз", — отрапортовал ГБР. На скамье подсудимых оказалось шесть военнослужащих, в том числе два генерала. По мнению обвинения, между их действиями / бездействием и авиакатастрофой причинно-следственная связь. За время расследования правоохранители пришли к выводу, что именно практика полетов "конвейером" привела к фатальным ошибкам экипажа Ан-26 и руководителей учебной бригады. Так как самолет фактически непрерывно наматывал круги над аэродромом, специалисты не смогли оперативно выявить и устранить проблему в левом двигателе. Руководствуясь этой логикой, правоохранители решили привлечь к уголовной ответственности всех, кто имел хоть какое-то отношение к утверждению практики "конвейерных полетов". Кто запустил "конвейер"? На скамье подсудимых оказались шестеро военнослужащих. Двое из них — руководители высшего звена: командующий Воздушных сил генерал-полковник Сергей Дроздов и начальник Харьковского университета имени Ивана Кожедуба, генерал-майор Александр Туринский. Оба в 2014 году отличились во время активных боевых действий на Донбассе, за что награждены орденом "Богдана Хмельницкого". В деле Ан-26 им предъявили обвинение в халатном отношении к военной службе в условиях особого периода (ч.3 ст. 425 Уголовного кодекса). Генералам грозит от 5 до 7 лет тюрьмы. Подозрения получили и руководители 203-й учебной авиационной бригады (воинская часть А-4104), которая дислоцируется на аэродроме Чугуева и занималась учебными полетами курсантов. Под следствием оказались командир в / ч Вячеслав Глазунов, его заместители Виктор Вовк и Роман Куценко, а также руководитель полетов Александр Жук. Кроме военной небрежности, им инкриминируется еще и "нарушение правил полетов или подготовки к ним" (ст. 416 УК, от 5 до 15 лет тюрьмы). Все подозреваемые на сегодня находятся на свободе: под домашними арестами и личным обязательствам. Генерал Дроздов с июля и вовсе находится без меры пресечения, суд отказался его продлить. Бывший командующий Воздушных сил Сергей Дроздов (фото: пресс-служба командования) Под стражей за все время расследования находились только двое обвиняемых — командир воинской части Глазунов и руководитель полетами Жук. Первый вышел из СИЗО 11 марта, пробыв под стражей около трех месяцев. Второй покинул изолятор относительно недавно — 20 августа текущего года, отсидев восемь месяцев. Сейчас все шестеро обвиняемых и их адвокаты знакомятся с материалами дела. Когда эта стадия завершится, обвинительный акт передадут в суд. Впрочем, следствие считает, что фигуранты производства, которые уже почти пять месяцев изучают тома дела, сознательно затягивают процесс. Но через суд ограничить их время на ознакомление с материалами у правоохранителей не получилось. Все подозреваемые отрицают свою вину. Никто из них не признается в том, кто именно принял роковое решение запустить "смертельный конвейер" вечером 25 сентября 2020. Например, бывшему начальнику Харьковского университета Александру Туринском инкриминируют то, что он не запретил "конвейерные полеты" и разработал трехступенчатую систему летной подготовки курсантов вуза. Она предусматривала возможность совместных тренировочных полетов как летчиков, так и штурманов на одном борту. Основная причина такой "новации" — экономия топлива. Небрежность генерал-майора, по версии ГБР, проявилась и в том, что он "не проконтролировал" уровень подготовки летчиков-инструкторов. Поэтому за штурвалом Ан-26 оказался командир экипажа Богдан Кишеня, который не имел права выполнять полеты в темное время суток. Похожие обвинения в преступной бездеятельности предъявлены и генералу Сергею Дроздову. Следствие считает, что он должен был внести изменения или вовсе отменить практику "конвейерных полетов" в Харьковском вузе. Кроме того, командующему ВВС инкриминируют то, что он не отменил введенную в университете практику совместных полетов курсантов-летчиков и штурманов, а также не обеспечил "действенный контроль за учебным процессом" в вузе. Защита генерала отрицает, что он подписывал любые разрешения на «конвейерные полеты" в вечер трагедии. "Ему говорят, что он согласовал то, что всегда согласовывалось еще со времен СССР — это конвейерную взлет-посадку. Но в то же время ни в плане полетов, ни в допусках, ни в выданных разрешениях летчикам всего этого не было, и никто не позволял это делать. на наш взгляд возлагать вину на командующего за то, что там на месте никто не контролировал, что происходит с курсантами, это немного абсурдно ", — сказал адвокат Дроздова Ростислав Кравец РБК-Украина. Через год после трагедии Ан-26 виновные не наказаны (фото: wikimedia / игр Бубино) Юрист уверен, что за эту ситуацию должны нести ответственность руководители полетов на месте, а не командующий Воздушных сил. Защитник Александра Жука, в свою очередь, говорит о том, что его клиент также не давал разрешение на "запуск конвейера". "Он не утверждал эти" конвейерные полеты ", потому что это не входило в его функциональные обязанности. Хотя следствие это ему и инкриминирует. Но мы отрицаем предъявлены обвинения", — сообщил его адвокат Александр Фролов. Руководство воинской части, а именно командир Вячеслав Глазунов и его заместители Волк и Куценко, по версии следствия, также ненадлежащим образом отнеслись к своим обязанностям и не проконтролировали исправность борту и готовность экипажа. Им также инкриминируют то, что они не прекратили опасную практику "конвейерных полетов" и превышение количества пассажиров на борту. За время расследования дела Ан-26 оба высокопоставленные офицеры Вооруженных сил — и Дроздов и Туринский — лишились своих должностей. Оба категорически не согласились с этим и пытаются восстановиться через суд. Так, Ровенский окружной админсуд в сентябре начал рассматривать законность указа министра обороны Андрея Тарана об увольнении генерал-майора Туринского.

Генерал Дроздов и вовсе решил судиться с президентом Зеленским, который издал в августе указ о его увольнении с должности командующего Воздушными силами. Верховный суд в середине сентябре принял иск генерал-полковника к рассмотрению. "На сегодняшний день не существует процедуры увольнения командующего Воздушных сил. Этот порядок не утвержден, то есть у государства нет никаких оснований для принятия решения об освобождении командующего ВВС", — пояснил изданию адвокат Кравец мотивы своего клиента. По состоянию на 25 сентября 2021 дело о катастрофе Ан-26 в суд так и не передано. * * *

Год назад кадры горящего самолета с юными курсантами на борту шокировали украинское общество. Родственники погибших и высшее руководство страны потребовали немедленно найти и наказать виновных. Вскоре расследование назвало имена подозреваемых. Но ни один из них не взял на себя ответственность за трагедию. Все они апеллируют к "устоявшейся практики, необходимости экономии средств и изношенности техники". Является ли это достаточным аргументом для оправдания трагедии — решит только суд.