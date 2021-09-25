Суд в Гааге (Нидерланды) возобновит слушания по делу о катастрофе MH17 на Донбассе в июля 2014 года с 1 ноября. С 15 ноября прокуратура вынесет обвинительное заключение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter корреспондента нидерландского De Telegraaf Саскии Беллеман. По ее словам, слушания будут продолжены 1 ноября, включая Обсуждение Требования о возмещении ущерба. Она отметила, что в ноябре в суде выступят еще несколько спикеров. "С 15 ноября прокуратура вынесет обвинительное заключение, кульминацией которого станет приговор", — добавила журналист. Напомним, 17 июля 2014 Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines рейса Амстердам — Куала-Лумпур сбили в Донецкой области. Все 298 пассажиров и членов экипажа погибли. Отметим, ранее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что приговор по делу о катастрофе MH17 ожидается в конце 2022 года. Как сообщало РБК-Украина, в ходе прошедших слушаний Россия отказала суда в допросе Игоря Гиркина и Сергея Дубинский, которые на момент катастрофы занимали руководящие должности в командовании боевиков.