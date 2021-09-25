Грубые ботинки не покидают модные подиумы уже который сезон — и эта осень не стала исключением. Стилист Яна Лунькова в своем Instagram показала топ образов с грубыми ботинками на осень 2021 и рассказала, что, в целом, ограничений, как их носить, нет. Все зависит от ваших предпочтений, надивлености, и, конечно, актуальности используемых в образе вещей. Цвет обуви может быть любым, смело носим свете ботинки под темные образы и наоборот.

Какая осень без грубых ботинок? (Фото: instagram.com/hannaschonberg) Как носить грубые ботинки осенью 2021: с джинсами брюк юбкой-мини (колготки на ваше усмотрение: фантазийные или однотонный) шорты платье с брючным костюмом (для смелых) с трикотажным костюмом Уже не в тренде: стилист показала, какие вещи не стоит покупать на осень 2021 Как носить грубые ботинки этой осени: примеры луков И с шортами, и с юбкой. С коротким платьем С брюками С длинной юбкой Со спортивными брюками С трендовыми брюками С джинсами

Грубые ботинки подходят ко всему (фото: instagram.com/lunkova_yana) Ранее стилист показала, как лучше носить тренч этой осенью, по-спортивному спокойно.