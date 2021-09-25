В Тернопольской области, во время операции, полиция задержала членов преступной группировки. Злоумышленники занимались вымогательством средств из местных предпринимателей. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс служба Национальной полиции Украины.

"Организовал преступную группу ранее судимый 42-летний житель региона, который имеет статус так называемого" смотрящего "по одному из районов области. В противоправной деятельности привлек еще трех ранее судимых мужчин", — пишет пресс служба.

Отмечается, что преступная группировка занималась вымогательством средств от предпринимателей. В случае отказа — злоумышленники угрожали расправой, или же препятствовали работе жертв. Фото: в Тернопольской области разоблачили преступную группировку (tp.npu.gov.ua)

Согласно данным следствия, в июля 2021 г. года члены группировки требовали 60 000 гривен у одного из предпринимателей области. После угроз мужчина согласился отдать им 30 000 гривен.

"В дальнейшем пострадавший отдавал по 2000-3000 гривен, чтобы беспрепятственно работать", — добавляет пресс служба.