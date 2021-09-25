Известная украинская актриса Екатерина Гулякова попала в очень неприятную историю — она "нарвалась" на квартирного мошенника, когда разъехалась с бывшим мужем. Об этом звезда сериала "Топтун" рассказала в своем Instagram-Сторис, где и поведала детали аферы, в которую была втянута. По словам Екатерины, она поверила незнакомому человеку на слово при подписании договора и не стала вписывать дату выезда из квартиры в бумагах. "Были договоренности, на каких условиях я продаю квартиру и до какого времени остаюсь в ней. Но когда пришло время подписания документов, новый владелец отказался указывать в договоре дату выезда. Я категорически не хотела подписывать бумаги на его условиях. Но этот человек клялась, что никогда не выгонит на улицу женщину с ребенком ", — пояснила звезда. Гулякова считает, что это было огромной глупостью — продавать квартиру без брокера. Он никогда бы не допустил, чтобы в договоре не стояли цифры и даты. "В результате нам пришлось платить тому человеку арендную плату за то, что мы живем в своей квартире, а на момент выезда он решил оставить часть наших личных вещей себе", — призналась актриса.

Екатерина Гулякова (фото: instagram.com/guliakovakaterina) Но история уже в прошлом, но для Екатерины и ее дочери это был большой стресс. "Было очень трудно пережить тот инцидент с мошенником, но мне помогли люди. Они стали мне тут же писать и предлагать свою помощь. Меня поддержала огромное количество людей", — отметила она.

Екатерина Гулякова (фото: instagram.com/guliakovakaterina) Сегодня Гулякова свободная, снялась в проекте "Топтун", премьера которого состоится 4 октября на канале "Украина", и делает первые шаги в своей новой жизни. По словам звезды сериала, она только теперь начала успокаиваться и жить так, как ей хочется. Ранее сообщалось, что знаменитую певицу Злату Огневич "развели" мошенники — звезда тогда пообещала "найти эту сволочь". Также мы писали о том, что мошенники из России разводят украинский на деньги, используя видео Насти Каменских.