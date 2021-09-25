В Червонограде ушла из жизни 36-летняя Мария Украинец. Женщина была низкой мамой Украине, при росте 96 сантиметров она родила дочь Веронику. Об этом в Facebook сообщила руководитель благотворительного фонда "Осуществить мечту" Ульяна Флешки. Так, на протяжении длительного времени женщина боролась с онкологическим заболеванием. В частности, больше всего она женщина мечтала погулять на свадьбе дочери и дождаться внуков. Перед смертью женщина только беспокоилась за судьбу Вероники. Мужчина Украинец умер несколько лет назад после того, как его избили на улице. Как пишет "Высокий замок", Украинец ушла из жизни около 06:00. "Только невероятный крик:" мама! "Десятилетней Вероники, казалось, потряс весь Червоноград", — говорится в сообщении.

Умерла самая низкая мама в Украине (acebook.com/Уляна Флешки) Почему женщина была маленькой мамой в Украине Украинец родилась с нормальным весом. Диагноз гипофизарный нанизм (карликовость) она проявился в подростковом возрасте. Тогда Украинец просто перестала расти. Однако, ее старшему брату женщины поставили этот же диагноз. Украинец с будущим мужем Олегом познакомилась по телефону. Она просто увидела по телевизору номер парня, который хотел познакомиться с девушкой. Впоследствии именно девушка предложила жениться, потому что она ждала ребенка. Борьба со страшным недугом Когда Украинец узнала об онкологическом заболевании, то она была настроена оптимистично.Наголошувала, что ее мечты сбываются. Мечтала о высокой мужа и вышла замуж за Олега ростом выше 180 сантиметров. Впоследствии сумела родить дочь, несмотря на предостережения медиков. Еще в прошлом году женщина прошла ряд обследований, ей назначили курс химиотерапии. Однако лечение, к сожалению, не помогло. Ранее мы сообщали, что в Коростене внезапно умерла вся семья участника "Голоса страны". Также мы писали, что в Запорожье на уроке у школьника остановилось сердце.