Бой между Александром Усиком и Джошуа сразу за несколько чемпионских поясов в супертяжелом весе — WBA, WBO, IBF и IBO — состоится в Лондоне на футбольном стадионе "Тоттенхэма" в субботу, 25 сентября. Этот поединок уже называют историческим. Как букмекеры и эксперты оценивают шансы украинского боксера получить на ринге победу над британским соперником — читайте в материале ниже. Ставки букмекеров на бой Усик — Джошуа По мнению аналитиков, 31-летний Джошуа сможет сохранить свои чемпионские пояса по итогам встречи с 34-летним непобежденным украинском, абсолютным чемпионом мира Усик. Так, на победу британца в букмекерской компании Parimatch принимают ставки с коэффициентом 1.55. А вот викторию Александра оценивают с коэффициентом 2.90. На ничейный итог поединка указывается коэффициент 21.00 (что неудивительно, ведь в боксе крайне редко на ринге признают ничейный результат).

Прогноз букмекеров на бой Усик — Джошуа (фото: скрин parimatch.com) Что касается продолжительности боя, то одинаков и низкий коэффициент 11.00 указывается на то, что поединок продлится 7,8 или 9 раундов. Прогноз на бой Усик — Джошуа от экспертов Иного мнения о результате боя придерживается опытный комментатор MEGOGO Владимир кобелька. В комментарии Styler он отмечает, что прогнозировать этот поединок действительно трудно, ведь на ринге встретятся абсолютно равные соперники. При этом эксперт указывает на серьезность и "фундаментальность" той подготовки к бою, который выполнил Усик со своей опытной командой. По мнению комментатора, первые 6 раундов Александр попытается измотать Джошуа, и ближе к 8-9-го продемонстрирует свои тяжелые удары. "Думаю, бой пройдет всю дистанцию, возможно, с нокдаун. И надеюсь на победу Александра Усика в 12-раундах", — дал прогноз кобелька. На успех Украинский рассчитывает и нардеп, вице-президент ФБУ Андрей Стрихарський. Он отметил в интервью, что знаменитый тренер Анатолий Ломаченко, отец легендарного Ломы и его наставник, будет в углу Усика, что позволит нашему боксеру "показать не 100, а 101 процент своих умений и возможностей именно тогда, когда нужно".

Джошуа и Александр Усик (фото: Getty Images) Когда и где смотреть бой Усика с Джошуа украинском Ни один украинский телеканал не покажет этот поединок в прямом эфире. Бой можно будет посмотреть на платформе MEGOGO (по популярным форматом Pay-per-view, то есть плата за просмотр), а также с помощью стриминг-сервиса DAZN. Боксеры выйдут на ринг не раньше 23:45 по Киеву. Согласно требованиям организаторов боя, просмотр боя Усик — Джошуа на MEGOGO без подписки будет стоить 49 гривен. При наличии подписки "Максимальная" или "Спорт" — 29 гривен. Для всех желающих, у которых нет подписки — 49 грн накануне события, в день боя — 99 грн (скидка на предзаказ не будет действовать с устройств на базе iOS и Android). Что касается сервиса DAZN, то стоимость месячной подписки составит 55 гривен. Ранее сообщалось, что бой Усик — Джошуа обслуживать украинский судья.