В ночь с 25 на 26 сентября украинцы могут столкнуться с проблемами в работе Приват24 для бизнеса. В ПриватБанке говорят, что в это время будут вестись технические работы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря ПриватБанка. "На выходные ночью ПриватБанк проводит технические работы по модернизации онлайн-банка Приват24 для бизнеса. Именно в ночное время 25 и 26 сентября некоторые операции в Приват24 для бизнеса могут быть краткосрочно недоступными", — заявил пресс-секретарь. ПриватБанк советует клиентам не проводить платежи ночью, чтобы технические работы не повлияли на них.