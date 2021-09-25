В Броварах неизвестный мужчина проник в инфекционное отделение детской больницы, наврал медикам о том, что находится в учреждении вместе со своим ребенком, а при попытке медсестры задержать гражданина — ударил ее ножом, похожим на тесак. Об этом передает издание "Трибуна". После нападения незнакомец бросился бежать и выпрыгнул с 3-го этажа соматического корпуса — именно здесь в связи с капремонтом временно располагается инфекционное отделение. Удачно приземлившись на асфальт, буйный мужчина продолжил свой побег — уже от охраны больницы — и теперь перепрыгнул через забор и окончательно исчез от преследователей. По словам заместителя директора ББКЛ Натальи Волошиной, нападающему на вид около 30-35 лет. Сам инцидент в центре "Детская больница" произошел еще 20 сентября. Пострадавшая медсестра получила удар тесаком с лезвием длиной около 50 см по руке, ей оказали необходимую помощь. Найти опасного "визитера" больницы пока не удалось. Ранее сообщалось, что в Киеве голый парень под наркотиками вооружился бутылкой и напал на посетителей кафе, ранив двух человек. Также мы писали о том, что перед этим в Киеве пациент напал на врачей скорой помощи, после чего пострадавших госпитализировали.