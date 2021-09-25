День рождения важный праздник в жизни почти каждого человека. И обычно этот день отмечается с размахом — гости, поздравления, праздничный торт и вечеринка. Однако есть даты, которые наши предки не праздновали. Возраст отмечать не стоит согласно приметам и почему — читайте в материале ниже. 9 лет Этот возраст связывают с традицией устраивать поминки на девятый день после смерти человека. Считается, что на девятый день душа умершего все еще находится на земле. В такой день люди собираются, чтобы отдать дань уважения к покойному, молятся за него, а в церкви в этот день правят службу по покойного и раздают беднякам хлеб. Поэтому отмечать пышно и с размахом 9 лет бабушки не рекомендовали. 13 лет Цифра 13 с давних времен имеет сакральное значение и считается, что она приносит несчастье. Люди до сих пор верят в проклятие пятницы, которая выпадает на 13 число месяца. Во многих странах есть традиция не строить дома под номером 13, не ставить эту цифру на этаж или квартиру. Поэтому отмечать 13 лет тоже считается очень удачной идеей, поскольку эта цифра может дать заряд на весь следующий год. 33 года Эта цифра в первую очередь касается мужчин, потому что эту дату связывают с возрастом Христа. Именно в возрасте 33 лет Иисус Христос принял мученическую смерть ради всего человечества. Большое празднование 33 лет может принести мужчине целую цепь неудач и проблем, из которых потом придется долго выпутываться. Бабушки считали, что этот день стоит отпраздновать тихо, в кругу близких. 40 лет Первая версия связана с тем, что именно на 40 день душа покойного окончательно покидает землю. И в этот день организуют поминки по умершим. По второй версии, именно в 40 день рождения ангел-хранитель покидает своего подопечного. Считается, что жизненного опыта уже достаточно и дальше человек может продолжать свой путь самостоятельно. Стоит отметить, что не отмечать с размахом 40-летия рекомендуют даже астрологи, поскольку этот возраст попадает в самый кризисный период жизни. Он заканчивается после 43 лет. 53 года Не отмечать 53 лет советуют женщинам. Считается, что именно в этом возрасте происходит изменение биологического ритма. Женщина в это время находится в состоянии стресса, организм очень уязвим. По мнению эзотериков, грандиозные празднования 53 лет — трата важной энергии впустую. Напомним, ранее мы писали о том, какие приметы о деньгах действительно работают. А также рассказывали о том, какие неприятности могут сигнализировать о чем-то хорошем.