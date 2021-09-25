Сегодня в Польше в Малой Лигота (г.. Олесницы) перевернулась машина, в которой находились украинцы. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Olesnica. Известно, что в результате аварии погиб гражданин Украины, которому было около 30 лет. Спасатели его реанимировали, но, к сожалению, он, скорее всего, умер от больших травм. "Предварительные данные показывают, что он, возможно, не был пристегнут ремнем безопасности или двигаться с превышением скорости", — говорится в сообщении. Так как машина перевернулась в результате аварии, пока не установлено, что именно погибший руководил машиной. "Криминалисты взяли генетический материал для исследования, которое покажет, действительно ли этот человек руководил легковой машиной", — говорят полицейские. Также известно, что вместе с погибшим в автомобиле Renault Scenic путешествовали и другие иностранцы — все они граждане Украины. "Они не получили серьезных травм", — говорится в сообщении. Напомним, что недавно в Польше произошло ДТП с украинским. В результате два человека погибли.