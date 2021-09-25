С момента запуска рынка земли с июля в Украине количество всех заключенных сделок за почти три месяца стала небольшой. Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко назвал такое отсутствие ажиотажа прогнозируемой, и видит в этом позитив. Об этом народный депутат заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера". Политик отметил, что доволен результатами летнего отмены моратория на продажу сельхозземли, кроме земель госсобственности. "Это то, что мы и ожидали. Мы ожидали, что люди не будут бежать продавать землю. Будут ждать, пока на нее увеличится стоимость", — рассказал Корниенко. Депутат напомнил о примере Польши, где подобный процесс длился около 5 лет. "Будет увеличиваться стоимость земли — будет увеличиваться арендная плата и выплаты для людей паи, будет увеличиваться капитализация для общин, в которые мы передали землю очень много. И конечно же открытие рынка потребовало таких элементов, как увеличение нотариусов, которые подключаются, чтобы делать эти соглашения. это тоже определенное время заняло, потому что не все юристы сначала хотели, но потом увидели, что это работает — и захотели ", — пояснил" Слуга народа ". Также нардеп озвучил мнение, что реальная ситуация с запуском продажи земли смогла показать ошибочность некоторых опасений критиков реформы. "И конечно это время, которое требуется для начала запуска реформы, он обусловлен в том числе и на то, чтобы люди увидели, что никто КамАЗами никуда не вывез землю, никакие инопланетяне или китайцы ее не забрали у нас. Там еще кто-то … То есть все эти мифы разрушены абсолютно, и я думаю, что мы будем постепенно двигаться ", — высказался Корниенко. Политик добавил, что в Раде на следующей пленарной неделе собираются принять "очень важный закон" об обеспечении фермерам процента по кредитам, на который Всемирный банк дает 800 000 000 долларов — на наполнение этого фонда. "Его надо принять, чтобы уже запустить кредитование для покупки земли для фермеров", — заявил нардеп. Напомним, в предыдущем выпуске политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" Руслан Стефанчук рассказал, может ли он заменить Дмитрия Разумкова в должности спикера Верховной Рады. Также Украинский рассказали, кто попадет в реестр олигархов и существует риск для среднего класса. А еще крупный бизнесмен и гендиректор Dragon Capital Томаш Фиала рассказал, считает себя влиятельным олигархом, обладая СМИ. Кроме того, в "Свободе слова Савика Шустера" Александр Данилюк "наехал" на Коломойского. В том же выпуске секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал свое предложение о переходе на латиницу для Украинской.