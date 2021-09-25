В реке Тетерев, что в Житомирской области, зафиксировали массовую гибель рыбы. Экологи говорят, что к этому могло привести то, что КП "Житомирводоканал" сбросил в реку Каменка, которая впадает в Тетерев, неочищенные сточные воды. Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Украины. Сколько погибло рыбы Как рассказали экологи, пока в реке погибло 500 рыб. Поэтому сейчас специалисты уже отобрали для экспертизы образцы вод в реках Путятинка, Каменка и Тетерев, которая должна установить, какие именно вещества загрязнили водоемы, и причастен "Житомирводоканал" к гибели рыбы. "В последний раз аварийная ситуация, которая привела к сбросу неочищенных сточных вод, произошла на водоканале прошлой неделе. По факты загрязнения водных объектов на КП" Житомирводоканал "было открыто уголовное производство", — говорится в сообщении. Госэкоинспекция настаивать, чтобы коммунальное предприятие наказали по ч. 2 ст. 242 Уголовного кодекса.

В реке Тетерев мор рыбы (facebook.com/dei.zt.ua) Ранее мы сообщали, что в Хмельницкой области в реке массово гибнет рыбы. Также появились масляные пятна и запах аммиака. Также мы писали, что в Азовском море на берег выбросило мертвых дельфинов. В результате погибла рыба, пока неизвестно.