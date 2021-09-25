В американском штате Флорида подтвердили случай заражения хорька коронавируса. Это первый случай COVID-19 в хорька, который обнаружили на территории Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press. Как заявили в Министерстве сельского хозяйства США, коронавирус подтвердили в хорька, которого привезли из Словении. Проверить хорька на COVID-19 решили после того, как у него появились симптомы болезни, в частности чихание и кашель. Чиновники министерства считают, что хорек подхватил коронавирус от человека. Однако в министерстве не уточнили, хорек жил на ферме был домашней животным. В то же время в американском министерстве считают, что риск заразиться коронавируса от животного небольшой, поэтому чиновники не рекомендуют проводить рутинное тестирование животных коронавирус.