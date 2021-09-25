Президент Туниса Каиса Саид принял решение об отмене комендантского часа, который был введен для борьбы с распространением коронавируса. Также в стране расширили привилегии для полностью вакцинированных граждан. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу президента Туниса. Комендантский час прекращает действовать уже с этой субботы. Решение было принято после консультаций с Минздравом республики и национальной комиссией по борьбе с COVID-19. Отмечается, что полностью вакцинированным гражданам разрешено: участвовать в публичных собраниях и демонстрациях; посещать мероприятия, проводимые в закрытом помещении и под открытым небом. Однако, они должны иметь при себе документ, подтверждающий полностью пройденный курс вакцинации. В частности, в стране по-прежнему будут обязывать носить защитные маски в общественном транспорте и общественных местах.