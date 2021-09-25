В Украине за минувшие сутки, 24 сентября, подтвердили еще 8267 новых случаев коронавируса. Среди новых заболевших — 715 детей и 157 медицинских работников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (929), Днепропетровской (751), Львовской (677), Запорожской (556) и Донецкой (503) областях. Вчера в больницы с коронавируса попали 2035 украинском, умерли от болезни 133 граждан, а выздоровели — 2821 человек. За минувшие сутки на коронавирус протестировано: 39 360 человек методом ПЦР, 10699 человек методом ИФА и 29020 человек экспресс-тестами.