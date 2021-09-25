В Украине хотят поменять календарь праздников, отменив дополнительный выходной по некоторым дней, если они выпадают на субботу или воскресенье. При этом отменять 8 марта и 1 мая не будут, но и давать бонусы в виде выходного понедельника также не будут. Впрочем, касаться это правило будет не всех праздников. Предлагаем разобраться, что может измениться в привычном нам календаре праздников и выходных — таких в Украине на сегодня одиннадцать. Минкульт предлагает урезать "выходные"? Так, на общественное обсуждение недавно вынесли проект Закона Украины "О праздниках, памятных датах и скорбные дни". В нем предлагается отменить норму о дополнительный выходной, если отдельные праздники приходятся на субботу или воскресенье. "То есть, если 1 мая будет приходиться на воскресенье, то понедельник, 2 мая, будет рабочим днем", — пояснили в ведомстве. Исключение составят такие праздники: Новый Год Рождества Христово по юлианскому календарю (7 января) Рождества Христово по григорианскому календарю (25 декабря) Пасха День Святой Троицы Два последних всегда отмечаются в воскресенье, поэтому следующий понедельник всегда будет выходным. А вот первые три — в зависимости от того, на какой день недели они попадут. При этом проект не отменяет те выходные, которые уже предусмотрены законом. А это: Новый Год, Рождество по юлианскому и григорианскому календарю, 8 марта, Пасха и Троица по юлианскому календарю, 1 и 9 мая, День Конституции, День Независимости, День защитника и защитницы Украини.Перенесення рабочих дней в 2022-й уже утвердили Пока этот законопроект от Минкульта вынесен на общественное обсуждение, в Кабмине уже успели утвердить переносе рабочих дней в 2022 году. В частности, это будет касаться 8 марта и Дня Конституции 28 июня. Оба праздника по календарю выпадают на вторник, поэтому понедельник перед ними будет нерабочим. Вместо этого на работу нужно будет выйти в субботу на этой же неделе. Таким образом мы отдыхать будем 5, 6, 7, 8 марта (отрабатывать 12-го), а также 25, 26, 27, 28 июня (с отработкой 2 июля). В Украине может появиться еще один государственный праздник Так, во время празднования Дня Независимости Владимир Зеленский подписал указ о праздновании Дня украинской государственности. Его планируется отмечать в День Крещения Руси-Украины — 28 июля. Если Верховная Рада поддержит законопроект, в Украине появится еще один дополнительный день для отдыха. Ранее мы писали, исходящие отмечаться в Украине в октябре 2021 года.