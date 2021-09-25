В Запорожье завершилось обновление отделения экстренной медицинской помощи областной клинической больницы. Работы выполнены по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Запорожской ОГА. Восстановленное отделение предоставляет горожанам возможность в режиме 24/7 в считанные минуты пройти комплексное обследование и получить полный комплекс высококачественных медицинских услуг. "В обновленном приемном отделении переструктурувалы пространство, оборудовали специальные помещения для тяжелой медицинской техники, разместили палаты разного профиля: инфекционные изоляторы, койки интенсивной терапии. Для безопасности пациентов в каждой из палат дополнительно установили кнопки вызова медсестры и камеры наблюдения. Есть также экстренная операционная", — говорится в сообщении ОГА. Обновления областной клинической больницы — составная проекту по созданию единого медицинского хаба, в который войдут также расположены неподалеку от нее несколько медицинских учреждений, медицинский колледж, ряд кафедр Запорожского государственного медицинского университета и Запорожской медицинской академии последипломного образования. Напомним, ранее президент Владимир Зеленский анонсировал планы создать на базе клинических и детских больниц в каждой области Украины больнице нового формата, соответствующие лучшим мировым стандартам.