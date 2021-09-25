Святослав Вакарчук, который только недавно прокомментировал рождения сына Ивана от своей новой возлюбленной, сделал признание о первых романтические отношения во времена молодости, когда еще учился в Львовском национальном университете им. Ивана Франко. Об этом фронтмен легендарной группы "Океан Эльзы" рассказал в эфире программы "Утро с Украиной" на канале "Украина". 46-летний рокер вспомнил, как признавался в нежных чувствах девушке как раз в alma mater. "Это было прямо в университете — чтобы далеко не ходить. В одной аудитории, и все было очень прилично, можно даже сказать — стыдливо", — с улыбкой поведал Вакарчук в одном из любимых львовских кафе. Музыкант отметил, что девушка тогда ответила ему взаимностью, но роман не продлился долго. "Я поговорил с девушкой и у нас завязались отношения, однако они просуществовали недолго", — говорит артист. Других подробностей Святослав, который традиционно избегает разговоров с прессой на амурные темы, не стал раскрывать. Однако Вакарчук высказался о другой своей вечной любви — родной Львов, где недавно состоялась встреча выпускников его вуза, и большой бесплатный концерт "Океан Эльзы" под его стенами.

Концерт "Океан Эльзы" во Львове (фото: facebook.com/okeanelzyofficial) Выступление 18 сентября прошел замечательно, а с товарищами по студенческой скамье — очень душевно. "Я не скажу, где точно мы сидели — сняли какую-то кнайпу. Все было хорошо, но я не из тех, кто любит пидвипиты. Мне лучше пить бокал вина каждый день, но так чтобы много — такого не было", — говорит музыкант. Вакарчук также поделился мнением, что Львов за последние 30 лет стал "безумно туристическим", хотя в городе следует больше развивать культуру, науку и искусство — именно то, чем он и славится. Также рокер добавил, что на малой родине у него есть свои любимые места и ритуалы. Например, посетить любимое кафе, где можно полакомиться уникальным местным десертом — львовским сырники. Такую вкуснятину Святослав всегда берет с собой, когда едет в Киев, поскольку его мама подобных вещей не готовит. "Моя мама — художница. Она не классическая мама — не консервирует и не готовит", — пояснил музыкант. Напомним, в начале лета Святослав Вакарчук шокировал общественность сообщением о том, что он расстался со своей гражданской женой Лялей Фонаревой, с которой прожил более 20 лет. А в конце августа Святослав Вакарчук впервые стал отцом.