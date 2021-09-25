В Украине за минувшие сутки, 24 сентября, сделали 159 004 прививок от коронавируса. Более 90000 Украинская получили первую дозу вакцины от COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения. Так, за вчера первую прививку получили 96 885 человек, а завершили курс вакцинации — 62119 граждан. В течение суток работали 966 мобильных бригад, 2977 пунктов прививки и 345 центров вакцинации. С начала прививочной кампании 6720913 человек — получили первую дозу; 5418078 человек — получили две дозы.