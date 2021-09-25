Синоптики предупреждают, что во Львовской области в субботу и воскресенье река Западный Буг может выйти из берегов. Поднятие уровня воды ожидается на участке вблизи города Каменка-Бугская. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям. Так, по данным синоптиков 25 и 26 сентября уровень воды в реке Западный Буг может подняться на 0,1 — 0,3 м над уровнем, зафиксированным 24 сентября. Синоптики прогнозируют, что подъем уровня воды привести к затоплению поймы. Поэтому было объявлено желтый (первый) уровень опасности. Напомним, о возможности подтоплений из-за поднятия уровня воды в реке Западный Буг уже предупреждали ранее.