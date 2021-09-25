Снять головную боль можно даже без таблеток. Для этого достаточно употребить в пищу некоторые продукты. Такое неожиданное заявление сделал врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в эфире программы "О самом главном". Какие продукты могут снять головную боль? По словам специалиста, справиться с мигренеподобные головной болью может … острая пища. Если говорить более конкретно, то можно "полакомиться" перцем. Эксперты связывают это с повышением активности болевых рецепторов. "То есть их активность в одном месте повышается, и в результате человек перестает чувствовать боль в других местах", — пояснил диетолог. При этом, есть нюанс: такая пища обычно помогает, если человек страдает от затылочной мигрени или головной боли при невралгии тройничного нерва. "Достаточно давно известно, что от таких болей плохо помогают классические обезболивающие, а вот такие острые специи, как перец, чеснок, имбирь как раз оказывают выраженное обезболивающее действие", — отметил врач. Что такое мигрень и как не допустить головной боли Симптомы мигрени самом деле легко описать. Она односторонняя, часто в лобно-височной области головы, интенсивная, пульсирующая, усиливается при перемене положения тела, физической нагрузке. Чтобы избежать этого неприятного ощущения специалисты рекомендуют время от времени: заниматься медитацией принимать контрастный душ вести активный образ жизни соблюдать режим сна принимать витамин В2, магний, рыбий жир и имбирь делать массаж плечевого и шейного отделов стараться сохранять спокойствие и меньше нервничать ограничить в меню богатые тирамин продукты. Ранее сообщалось, что в конце сентября ожидаются магнитные бури, которые доставят неприятности со здоровьем многим людям — прогнозируются несколько ударов подряд, и одна из бурь достигнет красного уровня. Напомним также, недавно нутрициолог назвала одно средство для снятия стресса, плохого сна и мигрени.