Накануне выборов в Германии лидер "зеленых" Анналена Бербок пообещала не допустить запуска "Северного потока-2". При условии, что войдет в состав нового немецкого правительства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на tagesspiegel. По ее словам, нельзя доверять заверениям Москвы в сохранении транзита газа через Украину после запуска проекта. "Я бы их (разрешения на запуск" Северного потока-2 ", — ред.) Не выдала", — отметила Бербок. Напомним, Анналена Бербок является противником российского газопровода "Северный поток-2" и неоднократно критиковала соглашение США и Германии. В то же время ее оппонент и вероятный преемник Ангелы Меркель — Армин Лашет — выступает за запуск российского газопровода.