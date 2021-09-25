В Украине размер заработной платы врачей определяют сами больницы. В проект государственного бюджета на 2022 указано лишь приблизительный расчет. Об этом экономист Павел Кухта в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24". Так, в стране за последние годы изменилась система. В частности, зарплату врачей контролируют сами больницы. "Они контрактуються Национальной службой здоровья Украины, она им платит за услуги, которые они предоставляют нам с вами, и, исходя из этого, определяют зарплаты врачей", — говорит специалист. Кроме того, это примерный расчет Министерства финансов, который опирается на то сколько врачей и бюджет заложили в Национальную службу. При этом он указал, что хотя основная часть медицины финансируется через НСЗУ, но есть и специализированные медучреждения, в которых другая система финансирования, поэтому сложно сказать, будет ли там реально 20000 гривен зарплаты. "Это первичный цепочку, вторичный, обычные наши больницы. Но есть много специализированных больниц, например, принадлежащих Академии наук, там немного другое финансирование, механизмы, это не НСЗУ. Основная масса больниц — это бюджет НСЗУ, плата за услуги больницам. Хорошо, что во время ковиду повышают врачам зарплаты. Посмотрим, как оно будет, будет там реально 20000 ", — добавил Павел Кухта. Бюджет заложено Как рассказывал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, в государственном бюджете на 2022 заложено 193 млрд гривен на медицинскую отрасль. А это на 31 млрд больше чем в прошлом году. По его словам, это позволит установить минимальную зарплату врача на уровне 20 000 гривен. Средняя зарплата врача при этом будет выше 22500 гривен. Напомним, ранее премьер назвал основные показатели бюджета-2022. Также мы писали, что учителям во время карантина не будут врезать зарплату.