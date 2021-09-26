Певица Анастасия Приходько рассказала поклонникам о том, что ее младший сын Лука, которому как раз исполнилось шесть месяцев, достаточно серьезно заболел. Звездная мама опубликовала на своей странице в Instagram трогательное видео с малышом и пожелала ему скорее поправляться. На видео Анастасия наклонилась над лежащим сынишкой и нежно целует его, а тот держит ее ручками за щеки. Артистка отметила, что брат и сестра очень любят младшенького Луку. Напомним, что у нее еще есть 11-летняя дочь Нана и 6-летний сын Гордей. "Нашему малышу уже полгода! Для нашей семьи это так много значит! Твои брат и сестренка так тебя любят, что успевают соскучиться за ночь! Каждый день они в первую очередь заглядывают к тебе, чтобы сказать доброе утро, целовать и обнимать тебя" — трогательно написала исполнительница. Однако сейчас малыш болеет бронхитом и Приходько пожелала ему скорее быть здоровым. "Только, пожалуйста, будь здоров! Потому что этот бронхит, будь он нехороший. Ты еще такой малыш, а уже так серьезно заболел. Но, мы сделаем все возможное, чтобы быстрее тебя вылечить!" — поделилась певица. Посмотреть эту публикацию в Instagram