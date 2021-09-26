Певица Анастасия Приходько рассказала поклонникам о том, что ее младший сын Лука, которому как раз исполнилось шесть месяцев, достаточно серьезно заболел. Звездная мама опубликовала на своей странице в Instagram трогательное видео с малышом и пожелала ему скорее поправляться. На видео Анастасия наклонилась над лежащим сынишкой и нежно целует его, а тот держит ее ручками за щеки. Артистка отметила, что брат и сестра очень любят младшенького Луку. Напомним, что у нее еще есть 11-летняя дочь Нана и 6-летний сын Гордей. "Нашему малышу уже полгода! Для нашей семьи это так много значит! Твои брат и сестренка так тебя любят, что успевают соскучиться за ночь! Каждый день они в первую очередь заглядывают к тебе, чтобы сказать доброе утро, целовать и обнимать тебя" — трогательно написала исполнительница. Однако сейчас малыш болеет бронхитом и Приходько пожелала ему скорее быть здоровым. "Только, пожалуйста, будь здоров! Потому что этот бронхит, будь он нехороший. Ты еще такой малыш, а уже так серьезно заболел. Но, мы сделаем все возможное, чтобы быстрее тебя вылечить!" — поделилась певица. Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Анастасия Приходько (@prykhodko_official) Читатели засыпали Анастасию и маленького Луку пожеланиями здоровья в комментариях, а также поздравлениями по мини-юбилеем. Скорейшего выздоровления малышу Луке! Пусть будет здоров ваш малыш и вся ваша семья. Вы очень глубокая и красивая человек !!! Будьте счастливы Приветствую, пусть никакие болячки к вам не цепляются больше Милое фото. Анастасия, будьте счастливы! Вы искренняя и талантливая. У одного из Ваших детей — мое любимое мужское имя Гордей Поздравляем, дорога Настенька, Вашу семью с таким прекрасным днем Скорейшего выздоровления солнышке … смотрела бы целую вечность на такую нежность !!! Поздравляю! Быстрого бракосочетания Луки! Крепкого здоровья всей вашей семье! Счастья, любви, радости, мира и добра! Ранее мы писали, что Анастасия Приходько обнажила грудь на камеру назло критикам в сети и рассказала о свой любимый цвет.