Армия обороны Израиля устроила облаву на боевиков ХАМАС на Западном берегу Иордана. В ходе спецоперации боевики оказали сопротивление, в столкновениях погибли пять человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post. Сообщается, что силы безопасности в ночь на 26 сентября провели спецоперацию по поимке боевиков ХАМАС в пяти точках Западного берега. Целью арестов был очаг, который, данным израильской разведки, готовил атаку на территории Израиля. В результате столкновений во время облавы израильские военные ликвидировали пятерых боевиков. По словам спикера Армии обороны Рана любил, пока неясно, осуществит ХАМАС в ответ на гибель своих людей ракетные обстрелы Израиля. Также известно, что двое израильских военных получили ранения.