Власти Сербии и Косово должно вывести специальные полицейские подразделения с территории Северного Косово. А также снять блокпосты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. "Сербии и Косово надо безоговорочно снизить эскалацию ситуации на местах путем немедленного вывода специальных полицейских подразделений и демонтажа блокпостов. Дальнейшие провокации, односторонние и несогласованные действия недопустимы", — отметил он. По его словам, Белград и Приштина должны найти выход из ситуации и договориться о дальнейших действиях. "ЕС будет активно поддерживать эти усилия. И косовские и сербские лидеры несут полную ответственность за любые риски для безопасности и благополучия местных общин как в Косово, так и в Сербии. Я подчеркнул это в своих телефонных разговорах с президентом Вучич и премьер" Премьер-министром Курти на этой неделе ", — добавил он. Боррелий добавил, что оба главных переговорщики на днях приедут в Брюссель, что является первым положительным шагом. Напомним, ранее сообщалось, что Сербия перевела войска на границе с Косово в повышенную боеготовность на фоне протестов косовских сербов против запрета автомобилей в сербских номерах. НАТО уже обратилось с призывом к немедленной деэскалации региона.